Птицы выпущены на волю. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Новосибирские биологи выпустили на волю краснокнижных дикуш и савушек. Об этом сообщили в зоопарке имени Р.А.Шило.

- В Маслянинском районе выпущено 9 азиатских дикуш. На территории Карасукского и Баганского районов выпустили 16 савок. Среди них как половозрелые, так и молодые птицы. В этом году весной нам можно было выпустить 30 савок и 20 дикуш, - рассказал Владимир Шило, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук.

Часть птиц появились на свет в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. К выпуску готовятся тщательно. Для дикуш в лесу устанавливают специальные подкормочные площадки.

Проект по сохранению азиатский дикуш ведется с 1986 года. Первый выпуск птиц в природу состоялся в 2002 году.

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