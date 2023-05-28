В Октябрьском районе Новосибирска появится сквер «Героев Донбасса». Фото: Анна Терешкова

В Октябрьском районе Новосибирска появится сквер «Героев Донбасса». Сейчас на этой территории идут работы по благоустройству. Как продвигаются дела, рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

Антураж показала вице-мэр города Анна Терешкова. Фото: Анна Терешкова

— На территории сквера проводятся работы по устройству дорожек. Еще год назад здесь нельзя было пройти в простой обуви, а сегодня это уже современный ухоженный сквер, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Завершить работы планируется через год.

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