В Новосибирске огнеопасная фура врезалась в «Ниссан» и влетела в столб

грузовик с огнеопасным веществом врезался в седан и снес фонарный столб.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на Бердском шоссе грузовик с огнеопасным веществом врезался в седан и снес фонарный столб. ДТП случилось вечером в субботу, 27 мая.
— На Бердском шоссе, рядом с заправкой «Топаз», водитель грузовика с огнеопасным веществом врезался в седан nissan teana, а также снёс фонарный столб. Из-за этого все шоссе осталось без освещения, — сообщили в паблике ВКонтакте «АСТ-54».
О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"
На месте работали ДПС и пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
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