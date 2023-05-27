«Порезал двух человек»: в Новосибирске потасовка в «Бугринской роще» закончилась поножовщиной

Потасовка между двумя мужчинами переросла в поножовщину. Фото: "АСТ-54"

В субботу, 27 мая, отдыхающие в парке «Бугринская роща» в Новосибирске стали свидетелями потасовки, которая переросла в поножовщину. Сибиряки сняли это на видео и выложили в сеть.

На кадрах ролика видно, как двое мужчин что-то не поделили и стали ругаться, позже один из них схватился за разбитую бутылку, чтобы использовать ее в качестве оружия, а потом, по словам людей, достал нож, порезав им в том числе и себя.

— Когда приехали сотрудники ППС, они забрали виновника, который порезал двух человек, в том числе по горлу, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Однако позже, по словам людей, виновник вернулся в парк и пошел по своим делам. В ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации ситуацию не прокомментировали.

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