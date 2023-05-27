В Новосибирске клинику НИИТО признали банкротом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске клинику НИИТО признали банкротом. Такое решение принял региональный Арбитражный суд.

В конце 2021 года в клинике была введена процедура внешнего наблюдения. На этом настояли кредиторы, которым клиника задолжала около 20 миллионов рублей. Как пояснила РБК адвокат медучреждения, за последние несколько лет клиника погасила больший объем задолженности.

Клиника НИИТО была построена в Новосибирске в 2000 году. В здании на Фрунзе, 19 имеется 96 хирургических и реабилитационных коек и 20 коек в анестезиолого-реанимационном отделении, а также 8 операционных. Ежегодно в клиники лечатся более 320 тысяч пациентов.

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