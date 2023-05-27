Повар-кондитер Масим Шулаев из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Максим Шулаев из Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Фото: администрации Куйбышевского района

Повар-кондитер Максим Шулаев из Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он был родом из Куйбышева.

— Максим родился 10 августа 1988 года. Окончил Горбуновскую школу, получил профессию повара-кондитера в профучилище. А в ноябре 2022 года отправился на специальную военную операцию. 5 марта 2023 года Максим Шулаев погиб, выполняя боевые задачи, — сообщили в администрации Куйбышевского района.

Прощание с сибиряком прошло 27 мая в прощальном зале МУП «Ритуал».

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