В Новосибирске «Ока» сбила мальчика-подростка, переходившего дорогу

В Новосибирске «Ока» сбил мальчика-подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Ока» сбила мальчика-подростка. ДТП случилось утром в субботу, 27 мая, в Советском районе города.

— 61-летний водитель ВАЗ-111130 ехал по улице Иванова в сторону улицы Российской. У дома №6 на улице Иванова он сбил переходившего дорогу по нерегулируемому переходу 17-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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