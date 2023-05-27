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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:38

В Новосибирске столб дыма поднялся у горного института: в МЧС рассказали, что случилось

В Новосибирске огромный столб дыма поднялся у горного института
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске огромный столб дыма поднялся около горного института на Трикотажной, 41.

В Новосибирске огромный столб дыма поднялся около горного института на Трикотажной, 41.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске огромный столб дыма поднялся около горного института на Трикотажной, 41. Пожар случился днем в субботу, 27 мая. В МЧС рассказали, что там произошло. Как оказалось, возгорание случилось на территории рядом.

— По адресу проезд Электрозаводской горел мусор на открытой территории, — сообщили в МЧС.

Сейчас возгорание уже удалось потушить.

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