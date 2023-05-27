Дождей не будет: в Новосибирск придет облачная, но теплая погода

В Новосибирске в субботу, 27 апреля потеплеет до 19 градусов тепла. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в субботу, 27 апреля потеплеет до 19 градусов тепла. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

— Температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, днем потеплеет до +19. Ожидается переменная облачность, без осадков, — сообщает Гидрометцентр России. — Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

Яндекс. Погода дает новосибирцам схожий прогноз, только вот максимальной дневной температурой на субботу местные синоптики называют 17 градусов тепла.

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