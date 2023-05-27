Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 3:26

Дождей не будет: в Новосибирск придет облачная, но теплая погода

В Новосибирске в субботу 27 мая потеплеет до +19 градусов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в субботу, 27 апреля потеплеет до 19 градусов тепла.

В Новосибирске в субботу, 27 апреля потеплеет до 19 градусов тепла.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в субботу, 27 апреля потеплеет до 19 градусов тепла. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

— Температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, днем потеплеет до +19. Ожидается переменная облачность, без осадков, — сообщает Гидрометцентр России. — Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

Яндекс. Погода дает новосибирцам схожий прогноз, только вот максимальной дневной температурой на субботу местные синоптики называют 17 градусов тепла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber