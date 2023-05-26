Летом в центре Новосибирска перекроют сразу две улицы

Ограничения введут от площади Ленина и до улицы Советской. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Сразу две улицы в центре Новосибирска будут перекрыты нынешним летом для проезда авто. Речь идет об улицах Ленина и Чаплыгина.

В середине мая мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, согласно которому с 3 июня по 3 июля улица Ленина снова станет пешеходной.

— Перекроют участок дороги от площади Ленина до улицы Советской, — уточнила КП-Новосибирск вице-мэр Анна Терешкова. — В дни празднования 130-летия Новосибирска здесь пройдет международный фестиваль цветов. В последний раз его проводили в 2019 году. И хочется делать это чаще — раз в год или два.

Улицу Ленина перекроют, чтобы установить необходимое оборудование и оформление для фестиваля цветов и других праздничных мероприятий, а также в целях безопасности. По перекрытому участку смогут проезжать только машины спецслужб: пожарные, медики, полиция и другие.

Улицу Чаплыгина будут перекрывать из-за ремонта теплотрассы. Движение перекроют от перекрестка с Советской до дома №35 к1. Временные ограничения продлятся с 26 мая по 25 августа.

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