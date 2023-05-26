В Алтайском крае молодой парень выпал из лодки и утонул

Парень выпал из лодки и утонул.
Фото: Яна ЛИСИНА
В селе Лесном недалеко от Бийска утонул 18-летний парень. Он выпал из лодки. О трагедии Amic.ru рассказали медики из Бийска.
Погибший отдыхал на местном водоеме. Сейчас водолазы ищут тело. Правоохранители выясняют все подробности трагедии.
Главврач станции скорой Бийска Александр Карнаухов предупредил горожан: вода ещё не нагрелась, резкий спад температур вредит организму.
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