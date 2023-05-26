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НовостиОбщество26 мая 2023 17:26

В Алтайском крае молодой парень выпал из лодки и утонул

Его тело ищут водолазы
Данила ШУЛЯК
Парень выпал из лодки и утонул.

Парень выпал из лодки и утонул.

Фото: Яна ЛИСИНА

В селе Лесном недалеко от Бийска утонул 18-летний парень. Он выпал из лодки. О трагедии Amic.ru рассказали медики из Бийска.

Погибший отдыхал на местном водоеме. Сейчас водолазы ищут тело. Правоохранители выясняют все подробности трагедии.

Главврач станции скорой Бийска Александр Карнаухов предупредил горожан: вода ещё не нагрелась, резкий спад температур вредит организму.

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