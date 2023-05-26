Власти Санкт-Петербурга высадили сибирские кедры в Новосибирском сквере

Молодые кедры посадили в память о Великой Отечественной войне. Фото: пресс-службы правительства НСО.

В Санкт-Петербурге 25 и 26 мая проходили Дни культуры Новосибирской области. В эти дни в Новосибирском сквере северной столицы высадили сибирские кедры.

- В мероприятии приняли участие члены правительства двух регионов, а также представители учреждений культуры двух регионов, - сообщили в правительстве НСО.

Акция прошла в рамках проекта «900 дней братства», который посвящен общей истории двух городов в годы Великой Отечественной войны. Из осажденного Ленинграда в Сибирь эвакуировали свыше 20 детских домов. Спасти детей от голодной смерти в том числе помог целебный отвар из кедровых шишек и иголок сибирского кедра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber