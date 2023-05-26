Жестовый язык и тест-драйв площадки на колясках: VK Fest в Новосибирске сделают более доступным для гостей с ограниченными возможностями здоровья

Фестиваль более доступным для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба VK Fest».

VK Fest в Новосибирске поможет благотворительному фонду «Солнечный город» и сделает фестиваль более доступным для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также организаторы подготовили другие инициативы, направленные на поддержку лиц с ОВЗ.

«Солнечный город» − это фонд помощи детям и семьям в трудной ситуации. Поддержать их можно, купив «Добрые билеты» от VK Добра. Их продажа, кстати, уже стартовала. Такие билеты для неравнодушных граждан старше 12 лет стоят всего на 100 рублей дороже обычных. Таким образом можно внести свой вклад в благотворительность.

Площадку в парке «Арена» специально протестируют, чтобы сделать ее удобной для перемещения людей с ОВЗ. Так, место проведения фестиваля уже проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне мероприятия организуют повторный тест-драйв с учетом рекомендаций первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптировали для незрячих людей.

Более того, специалисты переведут видеотрансляцию фестиваля на русский жестовый язык. Это поможет людям с ограничениями по слуху проникнуться атмосферой праздника. Перевод выполнят партнеры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актеров «Недослов». Они адаптируют в трансляции выступления артистов на Синей сцене в Москве, а также записи выступлений ведущих и звезд из других городов фестиваля.

А еще все гости VK Fest получат возможность абсолютно бесплатно пройти чек-ап. Российский фонд помощи «Русфонд» бесплатно проверит всех, кто хочет стать донорами костного моста. Медработники исследуют набор генов, которые отвечают за тканевую совместимость. После сдачи анализов и проверки на совместимость добровольцев внесут в информационную систему «Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Напомним, фестиваль состоится 24 июня. На нем выступят Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD и Джарахов. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber