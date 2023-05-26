В Новосибирске поймали 4 курьеров, которые везли 2 килограмма наркотиков в Хакасию

Курьеры везли большой вес для закладчиков Хакасии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортные полицейские Новосибирска и сотрудники ФСБ Хакасии поймали четырех курьеров, которые пытались перевезти 2 килограмма «синтетики».
— Особо крупный размер наркотиков хотели передать закладчикам – жителям республики Хакасия, занимавшимся сбытом зелья через интернет, — сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.
Поймали четверых — одного из них возле ж/д-путей. В группировке есть рецидивист, которого уже судили за продажу мефедрона. По статье о попытке сбыта каждому грозят сроки от 10 до 20 лет.
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