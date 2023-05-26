В Новосибирске судебные приставы за сутки нашли спрятанный грузовик

Грузовик нашли в селе под Новосибирском. Фото: https://r54.fssp.gov.ru/.

Новосибирские приставы за сутки отыскали спрятанный грузовик должника. Сибиряк арендовал машину, а потом перестал платить за пользование и спрятал машину.

— Гражданка — хозяйка грузовика — обратилась в суд, чтобы вернуть свою машину и деньги за ее использование. Приставы вызвали на прием 44-летнего должника, но он соврал, назвав неправильный адрес. В итоге грузовик за сутки нашли в селе Каменке, — сообщили в региональной службе судебных приставов.

Теперь должник обязан заплатить за аренду. Грузовик вернули владелице.

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