В воде у пляжа под Новосибирском нашли труп пожилого мужчины

Тело мужчины нашли в воде у центрального пляжа Искитима. Фото: Данила ШУЛЯК

Днем 26 мая жители Искитима Новосибирской области увидели труп местного жителя. Тело осело на мели и лежало в нескольких метрах от центрального пляжа.

— Он приплыл откуда-то, не здесь утонул даже. В 15:30 нашли местные, в пятом часу приехали полиция и медики, забрали труп, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник спасательного поста у пляжа.

Известно, что погибшего звали Гусев Николай. Ему был 71 год. Пока неясно, где и когда утонул мужчина. Он был в одежде, когда нашли тело. Сейчас КП-Новосибирск выясняет все подробности случившегося.

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