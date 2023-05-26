Новосибирская область в тройке крупнейших производителей органической продукции для фермеров

Фото: правительство НСО.

Новосибирская область в тройке лидеров по количеству производителей органики для сельского хозяйства. Губернатор региона Андрей Травников рассказал об успехах на международном конгрессе в Санкт-Петербурге.

— Для того, чтобы помочь нашим сельхозпредприятиям перейти к выпуску органической продукции, мы провели серьезную работу. Учитывая высокую стоимость органической сертификации, Правительство региона ввело для предприятий новую меру господдержки. Мы возвращаем им 70 процентов затрат на сертификацию, – подчеркнул глава региона.

Также губернатор добавил: в регионе работает программа развития экспорта. К 2024 году планируют увеличить на 30% объем несырьевого неэнергетического экспорта.

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