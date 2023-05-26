Новосибирские синоптики прогнозируют холодные ветра и облака в последние выходные мая

Облака и ветер ждут новосибирцев в выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин рассказал КП-Новосибирск о погоде в предстоящие выходные. К сожалению, жары 27 и 28 мая можно не ждать.

— Суббота в Новосибирске будет малооблачной, а среднесуточная температура составит +18 градусов. В воскресенье, 28 мая так же будет облачно с прояснениями, но теплее — до +20, — отметил эксперт.

При этом в выходные будет сильный холодный ветер до 4,5 м/c. Вечер воскресенья прохладный — температура упадет до +14.

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