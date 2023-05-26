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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:16

Во дворе Новосибирска женщина на иномарке наехала на восьмилетнего мальчика

Ребенка увезли в больницу
Данила ШУЛЯК
Мальчика увезла скорая.

Мальчика увезла скорая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининском районе Новосибирска водительница иномарки наехала на 8-летнего школьника. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Во дворе улицы Макаренко женщина 34 лет наехала на несовершеннолетнего пешехода. Мальчика с травмами разной тяжести увезли в больницу, — отметили в ведомстве.

На месте работал наряд Госавтоинспекции, сотрудники выясняют все подробности ДТП. Пока неясно, какие именно травмы получил школьник.

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