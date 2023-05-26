Во дворе Новосибирска женщина на иномарке наехала на восьмилетнего мальчика

Мальчика увезла скорая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининском районе Новосибирска водительница иномарки наехала на 8-летнего школьника. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Во дворе улицы Макаренко женщина 34 лет наехала на несовершеннолетнего пешехода. Мальчика с травмами разной тяжести увезли в больницу, — отметили в ведомстве.

На месте работал наряд Госавтоинспекции, сотрудники выясняют все подробности ДТП. Пока неясно, какие именно травмы получил школьник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber