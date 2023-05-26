В Новосибирске трое парней воровали интернет-провода в подъездах жилых домов

Похитители срезали проводов на 40 тысяч рублей. Фото: Екатерина ЯГАНОВА

В Новосибирске днем 25 мая сотрудники Росгвардии выезжали на улицу Фрунзе. Им сообщили, что в одном из жилых домов похитили интернет-кабель.

- В одном из подъездов сотрудники вневедомственной охраны задержали троих молодых людей, в сумке одного из которых находились провода, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области. - Также были установлены места срезов кабеля. Провайдер оценил причиненный ущерб в 40 тысяч рублей.

На место кражи выехала следственно-оперативная группа, а троицу доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Провода у них изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, сообщили в МВД региона.

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