В Новосибирске бездомный украл из компьютерного клуба рюкзак с дорогими часами

Пострадавшая девушка встретила вора в компьютерном клубе. Фото: Василий Вахрин

Росгвардейцы Дзержинского района Новосибирска задержали 34-летнего мужчину по подозрению в краже. Он украл из компьютерного клуба рюкзак одной из посетительниц, в котором были дорогие часы и зарядка для телефона.

– 10 мая девушка забыла свой рюкзак в клубе, а когда вернулась туда, то обнаружила, что он пропал. 24 мая она снова пришла в клуб и у одного из посетителей увидела свой рюкзак и часы на руке, – рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области. – Девушка сообщила об этом администратору клуба, а он уже вызвал вневедомственную охрану.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, похитителем оказался житель Новосибирска «без определенного места жительства». Часть украденных вещей изъяли.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Проверяется причастность задержанного к аналогичным эпизодам преступлений, – пояснили в МВД.

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