В Новосибирской области за неделю МЧС потушили 460 ландшафтных пожаров

В Новосибирской области за неделю пожарные потушили 460 ландшафтных пожаров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области за неделю пожарные потушили 460 ландшафтных пожаров. Об этом рассказали в областном МЧС.
— 70% реагирований пожарных с 18 по 24 мая — горение сухой травы. Напряженная обстановка с ландшафтными пожарами за это время сложилась в Новосибирском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском и Коченевском районах, а также в городах Новосибирске и Искитиме, — пояснили в ведомстве.
Случаются пожары и по вине человека. Так, 24 мая в Устьянцевском сельсовете на полях местного фермера был установлен факт поджога сухой травы. Нарушитель огнем уничтожал пожнивные остатки. Теперь ему грозит штраф.
Всего с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области за нарушения противопожарного режима оштрафовали 117 человек.
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