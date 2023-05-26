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НовостиОбщество26 мая 2023 12:47

«Бассейн и мороженка»: белые медведи развлекаются под солнышком в Новосибирском зоопарке

Посетительница Новосибирского зоопарка накормила медведицу Герду мороженым
Данила ШУЛЯК
Бассейн и десерт — что может быть лучше? Фото: Анна Новикова.

Бассейн и десерт — что может быть лучше? Фото: Анна Новикова.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла новый ролик с медвежатами. На видео косолапые исполняют фигуры в бассейне и просят мороженку у посетителей.

— Женщина лет 70 сначала дразнила Герду — та начала просить мороженое лапой. В итоге она бросила его медведице. Я и окружающие сделали замечание: нельзя ведь животных кормить! Но в ответ все услышали только хамство, — рассказала КП-Новосибирск местная блогер.

Судя по всему, медведице такое нарушение правил пришлось по вкусу. Во всех смыслах.

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