«Краска водостойкая»: в новосибирском Академгородке учителю исписали матами машину

В Новосибирске неизвестные исписали машину школьного учителя в Академгородке матами. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске неизвестные исписали машину школьного учителя в Академгородке матами. «Разукрашенный» УАЗ заметили на парковке у школы дети, сняли его на видео и выложили в сеть.

— Неизвестный художник разукрасил в Академгородке автомобиль своего «любимого» учители возле лицея на улице Жемчужной, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Кто именно решил таким образом отомстить педагогу — обиженные ученики или кто-то из личной жизни — неизвестно. Но в соцсетях комментаторы уже строят догадки. Предположения — от бывшей девушки, до расстроенного оценками выпускника.

Краска на машине, судя по всему, водостойкая, так что просто отмыть ее вряд ли удастся. И единственный способ вернуть авто прежний вид — перекраска.

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