В Новосибирске 27 мая изменится маршрут трех троллейбусов

В Новосибирске в субботу, 27 мая, изменится маршрут и время работы трех троллейбусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в субботу, 27 мая, изменится маршрут и время работы трех троллейбусов. Об этом сообщили в мэрии города.

— Троллейбусы маршрутов № 7, 24 и 29 будут работать до 23 часов. Троллейбус маршрута № 4 «Затулинский ж/м — завод Медпрепаратов» с 23 часов будет делать разворот на площади Станиславского, — пояснили в муниципалитете.

Связано это с проведением работ по монтажу балок пролетного строения съезда на площади Энергетиков в створе улицы Станционной со стороны ТЭЦ-2. Проводить работы будут с одиннадцати вечера до шести утра воскресенья, 28 мая.

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