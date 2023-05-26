Депутаты областного Заксобрания обсудили проблемы безопасности на дорогах в Бердске

Депутаты обсудили дорожную ситуацию в Бердске. Фото: Заксобрание НСО

Сегодня внеочередное заседание комиссии администрации города Бердска по обеспечению безопасности дорожного движения прошло с участием депутатов регионального парламента. Как пояснил председатель городского Совета депутатов Владимир Голубев, в Бердске ухудшилась обстановка на дорогах. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский подтвердил эту информацию, отметив рост по количеству ДТП и раненых.

— Нам небезразлична та работа, которая проводится, для нас важны принимаемые решения, направленные на безопасность жителей. Обсуждение возникающих проблем — это уже половина пути к их решению, — подчеркнула заместитель Председателя Законодательного Собрания Ирина Диденко, приветствуя участников комиссии от имени Председателя регионального парламента Андрея Шимкива и депутатов Заксобрания.

Председатель комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко сказал, что тема тесно связана с деятельностью комитета.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Андрей Кузнецов констатировал: на дорогах Бердска в текущем году количество ДТП возросло на 30 процентов (с 15 до 20 фактов), раненых в ДТП стало больше на 71 процент (два человека).

По оценке Андрея Кузнецова, по вине водителей автобусов зарегистрирован рост количества ДТП и раненых в них людей. А 85% происшествий возникают из-за колейности и ям на дорогах, отсутствия горизонтальной разметки проезжей части и освещения. Госавтоинспекция подготовила и направила в администрацию Бердска предложения по улучшению состояния дорог.

— Выработан большой перечень предложений, которые необходимо реализовать в городе Бердске. Конечно, депутаты будут помогать. Когда администрация города определит объем финансирования и сроки, будем работать, чтобы максимально все выполнить и тем самым повысить уровень безопасности на дорогах, — отметила Ирина Диденко.

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