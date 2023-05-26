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НовостиОбщество26 мая 2023 11:49

«Это слезы радости»: 10-летняя дочка встретила отца со спецоперации

В Толмачево 10-летняя дочка со слезами встретила отца с СВО
Данила ШУЛЯК
Девочка не хотела выпускать папу из объятий.

Девочка не хотела выпускать папу из объятий.

В пятницу, 26 мая у выпускницы 4 класса двойной праздник: она закончила начальную школу и встретила папу с СВО. Ролик долгожданной встречи записали подруги жены бойца.

— Это наш мобилизованный бердчанин с позывным «Кощей». Он приехал в отпуск, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, знакомая с ситуацией.

Видео встречи разлетелось по сети. На кадрах плачущая дочка не может выпустить отца из объятий. Комментаторы признаются: трудно сдержать слезы.

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