«Это слезы радости»: 10-летняя дочка встретила отца со спецоперации

Девочка не хотела выпускать папу из объятий.

В пятницу, 26 мая у выпускницы 4 класса двойной праздник: она закончила начальную школу и встретила папу с СВО. Ролик долгожданной встречи записали подруги жены бойца.

— Это наш мобилизованный бердчанин с позывным «Кощей». Он приехал в отпуск, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, знакомая с ситуацией.

Видео встречи разлетелось по сети. На кадрах плачущая дочка не может выпустить отца из объятий. Комментаторы признаются: трудно сдержать слезы.

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