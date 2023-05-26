В Новосибирской области работник ЦРБ четыре года получала «откаты» за помощь в госзакупках

За 4 года предприниматель отдал сотруднику ЦРБ более 200 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области состоялся суд над членом закупочной комиссии районной больницы. 38-летняя женщина помогала предпринимателю выигрывать аукционы на госзакупках.

– Осужденную признали виновной по статье «Незаконное получение членом комиссии по осуществлению закупок денег за бездействие в интересах дающего лица в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд», – сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Из материалов дела стало известно, что женщина работала в Болотнинской ЦРБ и входила в состав единой комиссии по проведению госзакупок. С декабря 2018 года по июнь 2022-го она получила от директора фирмы 225 тысяч рублей за помощь в победе на аукционах по закупке медизделий для ЦРБ.

– Речь идет именно о медизделиях: шприцы, системы и т.д., не лекарства и оборудование, – пояснили КП-Новосибирск в следственном комитете.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств вынес приговор: 3 года условно с испытательным сроком 3 года и лишением права в течение 2 лет заниматься определенной деятельностью. Судебное решение в законную силу не вступило.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber