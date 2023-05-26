В Новосибирске не признали культурным наследием здания инфекционной больницы

Корпуса Новосибирской городской инфекционной больницы № 1 не признали культурным наследием. Фото: Алексей Ротт / Wikimedia Commons

В Новосибирске 4 и 5 корпуса Новосибирской городской инфекционной больницы № 1 на улице Семьи Шамшиных не признали культурным наследием. Такое решение приняла государственная инспекция по охране культурного наследия в НСО после заключения комиссии.

— В оформлении фасадов применены декоративные элементы, стилизованные под архитектуру классицизма. Однако декор носит типовой характер. Уникальные стилевые приемы отсутствуют, — цитирует экспертов издание Atas. Info.

Стоит отметить, что земля, на которой расположена больница, может быть продана под застройку.

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