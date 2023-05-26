В Новосибирске двое парней пытались пронести мимо кассы виски и коньяк

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Ежесуточно гвардейцы пресекают десятки краж, совершаемых из магазинов. За вчерашний день таких попыток зафиксировано 16, охранниками задержаны 18 нарушителей, трое из которых - несовершеннолетние. Пятерых задержанных передали полиции.

В 13:56 за кражу, совершенную несколькими днями ранее, бойцами ГБР-77 в Заельцовском районе был задержан сорокалетний мужчина. Несмотря на то, что цена похищенного им товара совсем не большая - всего 215 рублей, администрацией магазина было принято решение передать задержанного в полицию, что гвардейцы и сделали.

Чуть больше - 330 рублей - это ущерб от кражи, совершенной вчера в 15:18 в Октябрьском районе. Женщина не заплатила за две пачки сливочного масла и попыталась уйти, а когда гвардейцы её задержали и предложили всё-таки оплатить стоимость продукта, заявила, что денег у неё нет. Бойцам ГБР пришлось передать воровку полиции.

Следующий нарушитель, которого гвардейцы тоже передали правоохранителям - мужчина в возрасте примерно 50 лет, который был задержан в 19:43 за кражу палки колбасы, бутылки кваса и двух полторашек пива, всего на 930 рублей, из магазина Кировского района. У него тоже не оказалось с собой денег для возмещения ущерба и поэтому для дальнейшего разбирательства он был доставлен в РОВД.

Сразу двух молодых людей, совершивших кражу на пять с лишним тысяч рублей, задержали вчера в 21:06 бойцы ГБР ГВАРДИИ в магазине на площади Калинина. Без оплаты парни пытались вынести несколько бутылок дорогостоящего алкоголя (коньяка и виски). И хотя они были готовы отдать любые деньги, лишь бы их отпустили, по решению администрации торгового учреждения, они уехали давать показания в полицию.

Ещё двоих воришек, задержанных вчера в Кировском районе, гвардейцы отпустили под честное слово больше не воровать, а похищенное вернули на прилавки. Сумма ущерба от правонарушения была совсем незначительной.