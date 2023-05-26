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НовостиДом. Семья26 мая 2023 10:32

Миссия невыполнима: мангуст из Новосибирского зоопарка хотел сбежать из вольера, но что-то пошло не так

Мангуст из Новосибирского зоопарка хотел сбежать из вольера, но застрял в дереве
Галина СИМОНОВА
Мангусты из Новосибирского зоопарка вышли на прогулку, чтобы порадоваться хорошей погоде. Фото: Анна НОВИКОВА

Мангусты из Новосибирского зоопарка вышли на прогулку, чтобы порадоваться хорошей погоде. Фото: Анна НОВИКОВА

Мангусты из Новосибирского зоопарка вышли на прогулку, чтобы порадоваться хорошей погоде. Но, пока одни зверьки грелись на солнышке, а другие спокойно копались в песке, один из зверьков задумал побег. И попал в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

В духе лучших шпионских фильмов полосатый забрался на дерево, чтобы перебраться с него через ограду, но все пошло не по плану. Пухлый пушистик застрял, пытаясь протиснуться между ветками. Видимо, при продумывании плана побега он не учел свое внушительное пузико.

Пришлось признать, что затея провалилась, спускаться на землю и быстро ретироваться с места «преступления».

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