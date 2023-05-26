В Толмачево новосибирский самолет ударило молнией

Самолет ударила молния.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 24 мая рейс из Новосибирска в Дубай отменили — самолет повредило атмосферное электричество. Об этом сообщил AVIAINCIDENT в Telegram-канале.
— При подготовке воздушного судна в рейс нашли следы разряда статического электричества на левом полукрыле, — сообщили в паблике.
Из-за повреждения самолет отстранили от рейса из аэропорта Толмачево. Работает комиссия по расследованию.
КП-Новосибирск ждет ответа от «Авиакомпании «Сибирь». Пока неясно, как разряд молнии ударил в самолет.
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