В Толмачево новосибирский самолет ударило молнией

Самолет ударила молния. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 мая рейс из Новосибирска в Дубай отменили — самолет повредило атмосферное электричество. Об этом сообщил AVIAINCIDENT в Telegram-канале.

— При подготовке воздушного судна в рейс нашли следы разряда статического электричества на левом полукрыле, — сообщили в паблике.

Из-за повреждения самолет отстранили от рейса из аэропорта Толмачево. Работает комиссия по расследованию.

КП-Новосибирск ждет ответа от «Авиакомпании «Сибирь». Пока неясно, как разряд молнии ударил в самолет.

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