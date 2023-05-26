«Возьми себя в руки»: психолог назвал фразы, которыми нельзя провожать выпускников на экзамены

ЕГЭ - тревожное время для всех выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кандидат психологических наук Александр Поляков дал советы родителям выпускников, как правильно настроить детей на успешную сдачу экзаменов. В первую очередь он акцентировал внимание, что нельзя угрожать ребенку последствиями провала на экзамене: «Если ты не сдашь ЕГЭ…».

— Родителям лучше не говорить детям перед экзаменами фразы «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься» или «возьми себя в руки», так как они только увеличивают уровень беспокойства, — рассказал психолог NEWS.ru. — И чем больше вы ребенка накручиваете, тем больше вероятность, что он провалится. Потому что нервно-психическое напряжение снижает когнитивные функции.

Он пояснил, что выпускник будет хуже соображать именно из-за страха подвести взрослых, а если сдаст ЕГЭ успешно, то «невроз с ним останется по жизни».

— У ребенка должно быть право на ошибку. Скажите ему: «Мы семья, мы тебя поддерживаем независимо ни от чего. Ты наш ребенок, которого мы очень любим. И как бы ты ни сдал, из любой ситуации можно выбраться победителем», — подчеркнул Поляков.

В течение экзаменов специалист посоветовал делать утреннюю зарядку, а непосредственно перед ЭГЭ не зубрить, а отдохнуть: погулять, выспаться.

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