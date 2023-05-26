ГИБДД прокомментировали кортеж, ехавший по встречке в Новосибирске

Новосибирцы заметили машину с «мигалками», ехавшую по встречке на улице Большевистской. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирцы заметили машину с «мигалками», ехавшую по встречке на улице Большевистской в четверг, 25 мая. В ГИБДД объяснили, законно ли это.

— Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от правил, при условии обеспечения безопасности движения. Для этого водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу, — пояснили в госавтоинспекции. — Водители обязаны пропустить машину с включенным синим проблесковым маячком и звуковым сигналом.

В ведомстве также отметили, что на автомобилях МВД, ФСО, ФСБ и Военной автомобильной инспекции кроме синего маячка может быть включен красный.

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