«Новосибирск – это любовь!»: известная гимнастка Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Оби и поздравила выпускников с последним звонком

Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Оби. Фото: скриншот видео соцсети Ляйсан Утяшевой.

В четверг, 25 мая, известная гимнастка, чемпионка Европы и мира Ляйсан Утяшева приехала в Новосибирск со спектаклем Carmen P.S. Перед выступлением она прогулялась по Михайловской набережной Оби.

– Ребята, гуляю по набережной все утро: Новосибирск – это любовь! Набережная, Обь-красавица, запах скошенной травы в парке, – поделилась впечатлениями гимнастка на официальной странице ВКонтакте. – У ребят последний звонок. Поздравляю вас! – прокричала Ляйсан новосибирским школьникам и получила в ответ дружное спасибо и восторженные визги. – Столько разных эмоций! Просто вау – зарядилась максимально настроением, спасибо!

Спортсменка долго гуляла по набережной. Она также оставила «свой след» в пинборде, спустилась к реке и потрогала воду.

– Красота! – резюмировала Ляйсан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber