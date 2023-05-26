Школьная форма и бант на шлеме: в Новосибирске бывшие одноклассницы устроили мотопробег по городу

Бывшие одноклассницы организовали заезд на мотоциклах по Новосибирску. Фото: предоставлено Светланой Яблочкиной

Бывшие одноклассницы организовали заезд на мотоциклах по Новосибирску в день последних звонков. Как объяснила КП-Новосибирск одна из участниц мотопробега Светлана Яблочкина, такую акцию они устраивают пять или шесть лет подряд.

Женщины надели школьную форму, нацепили на шлемы белые банты и оседлали железных коней. Всего было шесть сибирячек и один их одноклассник по имени Андрей. На фото мужчина позирует рядом с красотками-байкершами в официальном костюме.

Сибиряки посетили разные локации. Фото: предоставлены Светланой Яблочкиной

− Я очень давно катаюсь на мотоцикле. Что касается акции, то мы устраиваем ее пятый или шестой год подряд. Таким образом мы призываем ребят провести свой выпускной трезвыми. Ведь выпускной бывает раз в жизни! – отметила в беседе с КП-Новосибирск Светлана Яблочкина. − Девочки должны быть девочками, красивыми. А не валяться пьяными под забором.

Сибирячка добавила – в 2024 году ее дочь заканчивает 11 класс. Байкерша планирует организовать специальный заезд для школьников. Директор, по ее словам, уже дал согласие.

Только посмотрите на этих красоток-байкерш. Фото: предоставлено Светланой Яблочкиной

− Эмоции от мотопробега самые крутые и позитивные! Прохожие улыбаются, фотографируют, машины сигналят, − поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

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