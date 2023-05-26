Детские фильмы, снятые в Новосибирске, удивляют жюри на международных конкурсах

Летом на большие экраны выйдет новый фильм от новосибирской киношколы. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Семь лет назад в Новосибирске открылась киношкола JuniorFilm. Ее основатель Наталья Рузайкина ушла в киноиндустрию из банковской сферы после того, как дочь снялась в фильме у московского режиссера.

Сейчас у школы есть своя студия и помещение. В год здесь обучается около сотни ребят, занятия у которые ведут педагоги из театрального института. Некоторые из них потом продолжают бесплатное обучение во ВГИКе и ГИТИСе.

Каждый ученик новосибирской киношколы обязательно снимается в кино: в главной, второстепенной или эпизодической роли. В фильмографии JuniorFilm уже более 15 короткометражек и семь полнометражных кинокартин для детей и подростков. В 2023 году здесь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпустили два полнометражных фильма — «Путешествие в тридевятое царство» и «Тайны затерянного леса». В июне на экраны выйдет психологическая драма «Беглец», продолжаются съемки кинокартины «Не в сети», по окончании которых стартуют новые.

— Часть оборудования для киносъемок купили на собственные средства, другую — на гранты областного минпромторга и Президентского фонда культурных инициатив, — рассказала Наталья Рузайкина изданию «Ведомости Законодательного собрания НСО».

Новосибирская киношкола — одна из немногих, где возрождают «доброе» детское и юношеское кино и занимаются духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи. Картины JuniorFilm показывают в кинотеатрах Новосибирска и на телеэкранах, они занимают призовые места и получают гран-при на международных фестивалях.

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