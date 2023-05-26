Распылил баллончик и ограбил: на жителя Новосибирска у ТЦ напал новый знакомый

Новый знакомый с газовым баллончиком напана на новосибирца у ТЦ. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска обратился в полицию и заявил, что стал жертвой нового знакомого. По его словам, они вместе распивали алкоголь. А затем новый приятель повел себя непредсказуемо. Когда они были недалеко от ТЦ на Русской улице, он распылил в пострадавшего газовый баллончик, отобрал у него личные вещи и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что перед преступлением злоумышленник оставил на чужой машине, припаркованной поблизости, куртку, спрятал наушники, а сам надел перчатки. На кадры также попало то, как он бежал обратно. На бегу забрал свои вещи. После чего скрылся. Сотрудники полиции нашли его и задержали.

– Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний житель города Бердска. Мужчина был задержан по месту жительства. Похищенное обнаружено и изъято полицейскими, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за грабеж. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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