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НовостиОбщество26 мая 2023 7:39

Икону Николая Чудотворца из Новосибирска доставят в ЛНР

Образ святого вернут в часовню над могилой святого Филиппа Луганского
Галина СИМОНОВА
Икону доставят из Новосибирска в ЛНР. Фото: Справедливая Россия Новосибирск

Икону доставят из Новосибирска в ЛНР. Фото: Справедливая Россия Новосибирск

Из Новосибирска 25-го мая вместе с обычным гуманитарным грузом в Луганск поехал и образ святителя Николая Чудотворца, написанный на Украине в XIX столетии. Икона находилась в ЛНР в храме во имя Всех Святых (подворье Вознесенского монастыря), но была сильно повреждена в результате боевых действий. Ее восстановлением занимались в новосибирских мастерских.

Доставят образ святого домой Сергей Мажирин и Сергей Шилов на машине, которую они также перегоняют для бойцов а зону спецоперации. Деньги на очередное авто в рамках проекта «УАЗ на Донбасс» помогли собрать неравнодушные люди со всей страны.

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