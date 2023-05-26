«Кроссовки «Гуччи», ресторан и диджей»: новосибирские выпускники рассказали о тратах на праздник в 2023 году

Некоторые родители устроят для своих детей грандиозный праздник. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Новосибирске прошли последние звонки. Сейчас выпускников ждет экзаменационный период, а после они смогут как следует повеселиться на выпускном. Корреспондент КП-Новосибирск выяснила, на что ребята потратят деньги при подготовке к празднику.

Естественно, на ум сразу приходит красивый наряд. Ведь каждая девочка в этот день хочет чувствовать себя на все 100.

− У меня будет обычное белое платье, но будут дорогие туфли. Которые скорее всего будут дороже платья, − рассказала КП-Новосибирск одна из выпускниц.

Парни тоже не отстают − кто-то планирует надеть на себя одежду популярных брендов.

− Кроссовки «Гуччи», футболка «Диор», худи «Живанши», ремень «Луи Виттон», − перечислил юный новосибирец.

Если говорить про организацию выпускных, то в некоторых школах родители решили раскошелиться и устроить для своих детей грандиозный праздник.

− Ресторан, диджей, ведущий, фотограф будет. Родители скидываются на какие-то сюрпризы еще, − отметили в беседе с КП-Новосибирск выпускницы.

У кого-то все будет немного скромнее – банкетный зал, а потом прогулка всем классом.

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