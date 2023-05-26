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НовостиОбщество26 мая 2023 6:36

Новосибирская область представила на международном форуме передовой опыт производства органической продукции

Об этом сообщает правительство региона
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирская область представила на международном форуме передовой опыт производства органической продукции. Фото: правительство НСО.

Новосибирская область представила на международном форуме передовой опыт производства органической продукции. Фото: правительство НСО.

Аграрии Новосибирской области в числе первых начали осваивать производство органической продукции – сразу после вступления в силу профильного федерального закона. Во время работы на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге Губернатор Андрей Травников представил опыт нашего региона по поддержке производителей, которые реализуют проект перехода на органику.

Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, Новосибирская область входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей. Сегодня девять компаний производят органическую продукцию: шесть из них сертифицированы и в национальной, и в международной системах. Два производителя-экспортёра сертифицированы по европейскому стандарту. В этом году ещё две организации завершают сертификацию по евростандарту, три – выполняют конверсию, сообщил Андрей Травников. Один из крупнейших новосибирских производителей биопрепаратов – Сиббиофарм – сертифицировал свою продукцию для применения в органическом сельском хозяйстве.

– Для того, чтобы помочь нашим сельхозпредприятиям перейти к выпуску органической продукции, мы провели серьёзную разъяснительную кампанию. Учитывая высокую стоимость органической сертификации, в самом начале реализации проекта Правительство региона ввело для сельхозпроизводителей новую меру господдержки – возвращаем им 70 процентов затрат на сертификацию. На ближайшие три года в бюджете региона на неё заложено 7,5 миллионов рублей. Эта мера господдержки действует как для тех, кто прошёл сертификацию, так и для тех, кто находится на этапе конверсии, – подчеркнул Андрей Травников.

Также губернатор сообщил, что в регионе действует утвержденная Региональная программа развития экспорта. Поставлена задача – к концу 2024 года увеличить на 30% (в сравнении с 2020 годом) объём несырьевого неэнергетического экспорта.

– В АПК ставку делаем, в первую очередь, на наращивание экспорта органической продукции. Здесь задачи достаточно амбициозны: вывозить нашу продукцию как минимум, в шесть стран мира, увеличить до 15 компаний количество производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям. Региональную поддержку планируем предоставить, как минимум, 21-му сельхозпроизводителю органической продукции, – сказал Андрей Травников.

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