Президент России Владимир Путин наградил 10 жителей Новосибирской области

Десять жителей Новосибирской области получили награды от президента РФ Владимира Путина. Фото: www.kremlin.ru

Десять жителей Новосибирской области получили награды от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение и указ опубликованы на сайте Кремля.

Одних сибиряков наградили медалями и орденами, другим вручили благодарности. Наши земляки отличились в разных сферах, среди которых особенно выделается здравоохранение.

Старшая медсестра «Городской клинической поликлиники № 13» Елена Разумная получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Такую же награду вручили фельдшеру поликлиники № 22 Наталии Хван.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования вокзала Новосибирск-Главный Александра Петухова тоже удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Старшую медсестру поликлиники № 1 Лилию Харченко наградили медалью Луки Крымского. А заместитель главврача поликлиники № 22 Татьяна Новоселова получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Супругов Андрея и Юлию Букреевых наградили орденом «Родительская слава» за укрепление института семьи.

Заместитель начальника Западно-Сибирского УГМС Тамара Геттинг получила звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации».

Благодарность от Владимира Путина вручили двум работникам РЖД – Ольге Лапшиной и Сергею Руднику.

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