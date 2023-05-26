В Новосибирске француз-ординатор Николя Пьер женился на аспирантке Фань из Китая. Фото: Управление ЗАГС по НСО.

В Новосибирске поженилась пара иностранцев. Француз Николя Пьер взял в жены студентку Фань из Китая. Молодые люди узаконили отношения 28 апреля 2023 года.

– Пара познакомилась в НГУ. Там они оба учатся на медицинском факультете, невеста – аспирант, жених ординатор. Лучший друг жениха учился в одной группе с невестой, он их и познакомил, – сообщает Управление ЗАГС по Новосибирской области.

Всего с начала 2023 года в Новосибирске поженились граждане из 23 стран мира. Среди них – Корея, Бельгия, Нигерия, Израиль, Судан, Турция и другие.

В ЗАГСЕ Центрального округа Новосибирска запустили акцию с хештегом #СчастливаяCемья. Она предполагает, что иностранцы, заключающие брак в Сибири, пишут фразу «Счастливая семья» или «Семья» на родном языке. В Конце года в ЗАГСЕ изготовят панно, на которых будут фото молодоженов с надписями на многих языках мира.

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