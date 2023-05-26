Новосибирский производитель пищевых и гигиенических плёнок нарастит объем выпуска

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

Компания «СТЭП-1» специализируется на изготовлении высокотехнологичной плёнки премиум-сегмента методом выдувной экструзии, в том числе плёнке с твист-эффектом для кондитерской промышленности и гигиенической плёнки для слоя backsheet для подгузников и средств женской гигиены.

В рамках национального проекта для оптимизации была выбрана линия производства твист-плёнки. Ежегодный выпуск данной продукции составляет более 1200 тонн, доля продукции в выручке предприятия - 70%. Помогать внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

- Сейчас практически все компании с оборудованием такого уровня, как у нас, применяют бережливое производство, оптимизируют все действия. Участие в нацпроекте поможет нам пересмотреть внутренние процессы производства плёнки и улучшить их: сократим потери, увеличим объёмы производства и, соответственно, сможем больше зарабатывать. Если увеличится выработка, то вырастет и доход работников, так как у них сдельная зарплата, - говорит коммерческий директор ООО «СТЭП-1» Алексей Железнов.

Он добавил, что обучение инструментам бережливого производства повысит профессиональный статус работников и их стоимость на рынке труда.

В рамках работы на предприятии намерены сократить объёмы незавершенного производства, увеличить выработку, повысить производительность работников. Для этого планируется увеличить загрузку оборудования, сократить потери времени на перемещение продукции внутри цеха, оптимизировать рабочие места сотрудников.