В Новосибирской области простятся с младшим сержантом Юрием Первухиным, погибшим на СВО

В зоне спецоперации сибиряк выполнял обязанности водителя автомобильного отделения. Фото: администрация Здвинского района

Младший сержант Юрий Первухин из села Новочановское Барабинского района погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Здвинского района.

Юрий родился в селе Новочановское 30 марта 1992 года. Учился в Новочановской СОШ, закончил девять классов. Потом поступил в профессиональное училище № 82 в Барабинске, освоил специальность водителя.

− В 18 лет был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Службу проходил в ВВС РФ водителем. 24.09.2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, − отметили в администрации.

В зоне спецоперации сибиряк выполнял обязанности водителя автомобильного отделения автомобильного взвода, занимающегося подвозом боеприпасов гаубичной артиллерии.

Погиб младший сержант 7 мая 2023 года. Похороны героя пройдут в пятницу, 26 мая. Прощание состоится в сельском Доме культуры с 10:00 до 12:00. Прощальный митинг организуют в 12:40.

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