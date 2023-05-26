В Новосибирске будут судить 21-летнего парня за 33 случая мошенничества на 8,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области будут судить 21-летнего парня. Ему вменяют 33 случая мошенничества на сумму свыше 8,5 млн рублей, сразу по нескольким частям (2,3 и 4) статьи 159 УК РФ. Обвинительное заключение в отношении него утвердили в прокуратуре.

– По версии следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2022 года обвиняемый, путем обмана, убедил потерпевших о наличии у него возможности приобретения различной бытовой и цифровой техники в одном из магазинов города ниже рыночной стоимости, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Парень, получив деньги от обманутых граждан, товар им не поставил. Средства присвоил себе и спустил на свое усмотрение.

Общий ущерб от его действий превысил 8,5 млн рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде Новосибирска.

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