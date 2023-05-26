Можно передать привет петербуржцам: в Новосибирске установили «дверь в Санкт-Петербург»

Такие двери установили в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Фото: стоп-кадры из видео / правительство НСО

«Дверь в Санкт-Петербург» появилась в Новосибирске. Специальный экран установили у Краеведческого музея, сообщили в телеграм-канале правительства НСО.

В четверг, 25 мая, в Северной столице стартовали Дни культуры Новосибирской области. В рамках проекта организаторы решили дать возможность новосибирцам и петербуржцам заглянуть в их родные города.

− Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойки, − рассказали в правительстве.

Система работает следующим образом – нужно открыть дверь, после чего на экране в режиме реального времени будет транслироваться все происходящее на локации. Также можно помахать в камеру и дождаться ответной реакции.

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