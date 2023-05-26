В зоне СВО погиб менеджер по продажам из Новосибирской области Максим Котенко

Новосибирца мобилизовали 24 сентября. Фото: администрация Здвинского района

Менеджер по продажам из Новосибирской области Максим Котенко погиб в зоне спецоперации на Украине. Трагическую новость сообщили в администрации Здвинского района.

Сибиряк родился в селе Светлое 3 июля 1991 года. Окончил Светлинскую основную школу, потом поступил в Куйбышевский политехнический техникум. Максим учился на юридическом факультете.

В 2010 году его призвали в ряды ВС РФ. Службу проходил в городе Чите, а затем в Уссурийске. Уволен в запас в 2011 году.

В Куйбышеве Максим работал менеджером по продажам. 24 сентября новосибирца мобилизовали.

− Указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, и 24 сентября 2022 года Максим был мобилизован в ряды вооруженных сил Российской Федерации радиотелефонистом отделения управления (командира батареи) взвода управления гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 87045, − рассказали в администрации.

Сибиряк погиб 18 мая на территории Украины. Прощание с героем состоится 26 мая в сельском клубе села Светлое Здвинского района с 10:00 до 13:00. Митинг памяти начнется в час дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber