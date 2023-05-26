В Кировском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с мотоциклом

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Седан Toyota Camry и мотоцикл не поделили дорогу вечером в четверг, 25 мая. Они столкнулись на улице Немировича-Данченко в сторону Октябрьского моста.
− Серьезные повреждения транспортных средств не замечены, − отметил автор публикации.
На месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.
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