В Кировском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с мотоциклом

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Седан Toyota Camry и мотоцикл не поделили дорогу вечером в четверг, 25 мая. Они столкнулись на улице Немировича-Данченко в сторону Октябрьского моста.

− Серьезные повреждения транспортных средств не замечены, − отметил автор публикации.

На месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

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