Ремонт дорог, аварии и пробки в 6 баллов сковали движение по Новосибирску утром 26 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 26 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. На многих дорогах ведут ремонтные работы. Также в городе, судя по карте «2ГИС», произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Не проехать по площади Труда в обоих направлениях. Пробки на Ватутина, Котовского и Станиславского. Движение затруднено по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на улицах Большевистской, Никитина и Кирова. Не проехать по улицам Добролюбова, Восход и Бориса Богаткова.

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